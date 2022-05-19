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Комитет Госдумы рекомендовал принять законопроект, позволяющий Генпрокуратуре запрещать деятельность иностранных СМИ

фото ЗакС политика Комитет Госдумы рекомендовал принять законопроект, позволяющий Генпрокуратуре запрещать деятельность иностранных СМИ

Думский комитет по информационной политике, информационным технологиям и связи рекомендовал к принятию в первом чтении законопроекта о зеркальном ответе на дискриминацию российских СМИ за рубежом, проинформировало 19 мая РИА "Новости".

Проект наделяет генпрокурора и его заместителей возможностью блокировать иностранные СМИ в ответ на враждебные действия против российских медиа за рубежом, включая запрет на их деятельность. "Тем самым достигается цель введения оперативного симметричного ответа на недружественные действия в отношении российских средств массовой информации", — говорится в пояснительной записке.

Также документ дополняет Закон об информации статьей о процедуре ограничения доступа к ресурсам, "на которых неоднократно была распространена запрещенная или противоправная информация". Также документ предполагает включение в Закон о СМИ нормы, наделяющей генпрокурора и его заместителей исключительным правом признавать недействительной регистрацию СМИ и отнимать лицензию на теле- и радиовещание в случае распространения вещателем "противоправной, опасной информации, в том числе недостоверной общественно значимой информации" и иной, включая распространение фейков об армии. Решение об этом должно направляться в Роскомнадзор.

Кроме того, согласно законопроекту, иностранный журналист может лишиться аккредитации в случае недружественных действий и введения ограничений на работу российских СМИ за рубежом.

Законопроект стал первым, разработанным думской комиссией по расследованию иностранного вмешательства после возобновления ее деятельности в нынешнем созыве парламента. "Наша инициатива позволит российским компетентным органам оперативно отреагировать и дать зеркальный ответ на недружественные действия в отношении наших СМИ за рубежом", — обещал в начале апреля глава комиссии Василий Пискарев ("Единая Россия").


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