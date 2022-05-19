Комитет Госдумы рекомендовал принять законопроект, позволяющий Генпрокуратуре запрещать деятельность иностранных СМИ

Думский комитет по информационной политике, информационным технологиям и связи рекомендовал к принятию в первом чтении законопроекта о зеркальном ответе на дискриминацию российских СМИ за рубежом, проинформировало 19 мая РИА "Новости".

Проект наделяет генпрокурора и его заместителей возможностью блокировать иностранные СМИ в ответ на враждебные действия против российских медиа за рубежом, включая запрет на их деятельность. "Тем самым достигается цель введения оперативного симметричного ответа на недружественные действия в отношении российских средств массовой информации", — говорится в пояснительной записке.

Также документ дополняет Закон об информации статьей о процедуре ограничения доступа к ресурсам, "на которых неоднократно была распространена запрещенная или противоправная информация". Также документ предполагает включение в Закон о СМИ нормы, наделяющей генпрокурора и его заместителей исключительным правом признавать недействительной регистрацию СМИ и отнимать лицензию на теле- и радиовещание в случае распространения вещателем "противоправной, опасной информации, в том числе недостоверной общественно значимой информации" и иной, включая распространение фейков об армии. Решение об этом должно направляться в Роскомнадзор.

Кроме того, согласно законопроекту, иностранный журналист может лишиться аккредитации в случае недружественных действий и введения ограничений на работу российских СМИ за рубежом.

Законопроект стал первым, разработанным думской комиссией по расследованию иностранного вмешательства после возобновления ее деятельности в нынешнем созыве парламента. "Наша инициатива позволит российским компетентным органам оперативно отреагировать и дать зеркальный ответ на недружественные действия в отношении наших СМИ за рубежом", — обещал в начале апреля глава комиссии Василий Пискарев ("Единая Россия").