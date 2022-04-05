Комиссия Госдумы предложила блокировать зарубежные СМИ в ответ на действия против российских

Комиссия Госдумы по расследованию иностранного вмешательства представила законопроект, позволяющий применять симметричные меры в случае "недружественных действий" против российских СМИ за границей, заявил 5 апреля ее председатель Василий Пискарев ("Единая Россия"). Как сообщается в Telegram-канале комиссии, это первый ее законопроект за две недели существования.

"Наша инициатива позволит российским компетентным органам оперативно отреагировать и дать зеркальный ответ на недружественные действия в отношении наших СМИ за рубежом", — анонсировал Пискарев проект. По версии депутата, сейчас российские СМИ массово подвергаются блокировкам за рубежом, причем происходит это в том числе и с подачи госорганов.

Как заявил Пискарев, предложенная поправка позволяет Генпрокуратуре, в случае недружественных действий со стороны иностранной державы "оперативно принять решение о запрете или ограничении деятельности на территории России СМИ этой страны".

"Речь идет о запрете на распространение в России любых информационных материалов этого СМИ, в том числе посредством "Интернета", прекращении аккредитации корреспондентов и закрытии его представительств в нашей стране", — объявил Пискарев и объявил это "проявлением справедливости по отношению к нашим журналистам, подвергшимся дискриминации".

Также Пискарев объявил, что возглавляемая им комиссия изучила деятельность 14 зарубежных неправительственных организаций и выступает за признание их нежелательными в России. "Мы проанализировали деятельность 14 зарубежных НПО: 7 из Польши, 5 из Англии и 2 из Германии. Среди них - Фонды им. Стефана Батория и им. Казимира Пулаского (Польша), английские НПО "Chatham House" и "Oak Foundation", немецкие "Фонд им. Генриха Белля" и "Dekabristen e.V.", — перечислил депутат и пообещал сегодня же направить соответствующее обращение в Генпрокуратуру.