РКН призвал депутатов ввести уголовное наказание за торговлю утекшими персональными данными

Замглавы Роскомнадзора Милош Вагнер, выступая на заседании комитета Госдумы по информполитике, информтехнологиям и связи, заявил, что только решительными юридическими мерами можно побороть проблему утечки персональных данных соотечественников и проблему торговли этими данными.

Существующий механизм привлечения к ответственности, по его наблюдениям, зачастую не дает должного эффекта: после того, как ту или иную организацию штрафуют на условные 100 тысяч рублей, личные данные россиян продолжают курсировать в свободном доступе.

"Предложили бы проработать меры по увеличению ответственности, вплоть до введения уголовной ответственности для тех, кто организует такую незаконную торговлю, незаконный доступ к утекшим персональным данным. Нужно жестко наказывать тех, кто формирует спрос на эти утечки. Только так, на наш взгляд, можно предотвратить этот вал мошенничества с нашими персональными данными", - приводит фрагмент из выступления чиновника агентство "Интерфакс".

По мысли Вагнера, наказания заслуживают не только те, по чьей вине совершается утечка, но и конечные пользователи "сливов".