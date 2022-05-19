ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 18:20

РКН призвал депутатов ввести уголовное наказание за торговлю утекшими персональными данными

фото ЗакС политика РКН призвал депутатов ввести уголовное наказание за торговлю утекшими персональными данными

Замглавы Роскомнадзора Милош Вагнер, выступая на заседании комитета Госдумы по информполитике, информтехнологиям и связи, заявил, что только решительными юридическими мерами можно побороть проблему утечки персональных данных соотечественников и проблему торговли этими данными.

Существующий механизм привлечения к ответственности, по его наблюдениям, зачастую не дает должного эффекта: после того, как ту или иную организацию штрафуют на условные 100 тысяч рублей, личные данные россиян продолжают курсировать в свободном доступе.

"Предложили бы проработать меры по увеличению ответственности, вплоть до введения уголовной ответственности для тех, кто организует такую незаконную торговлю, незаконный доступ к утекшим персональным данным. Нужно жестко наказывать тех, кто формирует спрос на эти утечки. Только так, на наш взгляд, можно предотвратить этот вал мошенничества с нашими персональными данными", - приводит фрагмент из выступления чиновника агентство "Интерфакс".

По мысли Вагнера, наказания заслуживают не только те, по чьей вине совершается утечка, но и конечные пользователи "сливов". 


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.







Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама