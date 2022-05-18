В интернет снова утекли личные данные пользователей "Яндекс.Еды"

Как минимум прошедшей ночью заработала новая версия сайта, на котором в открытом доступе находятся персональные данные клиентов "Яндекс.Еда", на что обратило внимание издание Forbes. Обновленный вариант базы объемнее: туда попали "клиенты" ГИБДД, а также пользователи сервисов СДЭК, Avito, Wildberries. Любой посетитель может узнать автомобильные номера, номера телефонов и домашние адреса того или иного человека. Свою деятельность создатели ресурса понимают как полезную для общества.

"Все больше информации попадает в руки преступников, которые могут воспользоваться ею с целью запугивания или обмана. Чтобы понимать риски, вы можете проверить, какая персональная информация есть у мошенников и уголовников", - написано на сайте.

В базе обращают на себя внимание данные нескольких десятков известных россиян, например, телеведущей Ксении Собчак.

Нынешней весной сервис "Яндекс.Еда" из-за утечки личных данных клиентов оштрафовали на 60 тысяч рублей.