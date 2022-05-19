Магазины одежды Reserved вновь откроются в России в ближайшие выходные

Польская компания LPP, которой принадлежат бренды Reserved и House, сообщила, что в грядущий уик-энд некоторые ее магазины одежды на территории России вновь откроются для покупателей. На сообщение ссылается ТАСС. Возобновление работы объясняется тем, что определилось будущее брендов LPP в России.

"Результатом рассмотрения предложений и проведения переговоров с потенциальными покупателями стало решение правления компании о продаже своего российского подразделения китайскому консорциуму", - говорится в пресс-релизе.

Напомним, что в знак несогласия с российской военной спецоперацией на Украине нынешней весной либо приостановили свою работу в РФ, либо полностью ушли с отечественного рынка такие марки одежды, как Zara, H&M, Bershka и Uniqlo.