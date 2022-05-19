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Новости 19:28

Свыше шестисот петербургских IT-специалистов подали заявку на отсрочку от армии

фото ЗакС политика Свыше шестисот петербургских IT-специалистов подали заявку на отсрочку от армии

Минцифры опубликовало свежие данные о россиянах, занятых в IT-сфере и пожелавших оформить заявку об отсрочке от армии. Со всей страны таких обращений от профильных компаний поступило более 8,7 тысяч. Средний возраст претендентов составил 24 года. Более 600 заявлений приходится на Петербург, уступающий по числу желающих Москве и Подмосковью.

"Все полученные списки будут направлены в Минобороны России до 1 июня. После 1 июня призывные комиссии будут принимать решения об отсрочке", - говорится в сообщении ведомства.

Напомним, что на фоне военной спецоперации на Украине президент Владимир Путин 2 марта подписал указ, позволяющий IT-специалистам легально избежать прохождения военной службы до наступления 27-летия.


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