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Новости 19:53

В Петербурге экс-депутата Госдумы Глущенко будут судить по делу об убийствах на Кипре

фото ЗакС политика В Петербурге экс-депутата Госдумы Глущенко будут судить по делу об убийствах на Кипре

Приморский районный суд Петербурга зарегистрировал уголовное дело в отношении бывшего депутата Госдумы от ЛДПР Михаила Глущенко. Ему инкриминируют заказные убийства трех человек на Кипре в 2004 году, передает объединенная пресс-служба городских судов.

По версии следствия, экс-депутат имел договоренность с предпринимателями братьями Шевченко и обеспечивал их безопасность и неприкосновенность их бизнеса за регулярное вознаграждение. Когда братья решили отказаться от услуг Глущенко, тот потребовал либо 10 млн долларов, либо акции ОАО "Метрополь" и вновь получил отказ от одного из братьев. После этого, гласят материалы дела, фигурант дела заказал убийство другого брата, а также проживавших с ним в кипрском доме двоих человек.

В настоящее время Михаил Глущенко, которого СМИ связывают с петербургскими криминальными кругами 1980-х и 1990-х годов, отбывает 17-летний срок по делу об убийстве политика Галины Старовойтовой, случившегося в ноябре 1998 года. 


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