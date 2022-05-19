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Пострадавшая от санкций "Мальтийская служба помощи" в Петербурге получила 2,5 млн рублей из бюджета

фото ЗакС политика Пострадавшая от санкций "Мальтийская служба помощи" в Петербурге получила 2,5 млн рублей из бюджета

Благотворительной организации "Мальтийская служба помощи", работающей в Петербурге и занимающейся проблемами бездомных, предоставили максимально возможную сумму из общегородского гранта - 2,5 млн рублей (из 39 млн, выделяемых на НКО). Как сообщает пресс-служба регионального отделения единороссов, поспособствовал этому депутат Алексей Цивилев. Нынешний год и коллеги Цивилева, и представители приюта считают особенным, сетуя на то, что западные санкции поставили под угрозу само существование службы.

"Я обратился к Светлане Агапитовой, в комитет по социальной политике, к депутатам "Единой России". Как говорится, с миру по нитке. Удалось выработать системный подход: кого смогли, переселили в другие городские учреждения, а приют получил финансовую помощь", - рассказал о своих усилиях Цивилев, признавший, что заслуга в достижении цели принадлежит не только ему.

По оценкам сотрудников "Мальтийской службы помощи", полученных средств должно хватить до конца года. Каждый месяц работы обходится администрации приюта примерно в 400 тысяч рублей. В среднем бездомный инвалид, попадающий в центр, проводит в нем два-три месяца, после чего его направляют и оформляют в одно из государственных соцучреждений. В год приют помогает примерно тремстам людям.

фото: пресс-служба петербургского отделения "Единой России"


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