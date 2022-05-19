ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 20:38

В Петербурге состоялся смотр отрядов "Юнармии"

фото ЗакС политика В Петербурге состоялся смотр отрядов "Юнармии"

На Пионерской площади, в день столетия пионерии 19 мая, прошёл смотр отрядов "Юнармии". Возле памятника писателю Александру Грибоедову выстроились сотни молодых людей в форме. Помимо юнармейцев, в колонне стояли учащиеся различных кадетских и морских училищ. 

Мероприятие началось с короткого рассказа о том, что пионер всегда должен поступать по чести и по совести, а "Юнармия" - полноценный правопреемник пионерского движения . 

— Пионер трудится и учится на благо Родины, готовится стать ее защитником. Пионер - активный борец за мир, — рассказывала ведущая. 

После краткого напутствия, мальчишки и девчонки младших возрастов дали клятву юнармейца. Некоторые пришли в камуфляжной форме. На самых юных взрослая экипировка смотрелась мешковато. 

Под саундтрек фильма "Рокки" 1976 года, главную роль в котором сыграл Сильвестр Сталлоне, детям вручили их первые знаки отличия. Также почётные грамоты получили уже состоявшиеся юнармейцы. Некоторые дети, маршируя за наградой, кричали "служу Российской Федерации". 

С приветственным словом выступил капитан первого ранга Дмитрий Дзюма. Несмотря на то, что происходило все в историческом центре Петербурга, военнослужащий обратился и к жителям Севастополя. Он поздравил новеньких юнармейцев и пожелал им хорошо знать историю и освоиться в военном деле. Дзюма заявил, что будет ждать собравшихся на кораблях, в военных частях и учебных заведениях.  

В завершающей части смотра отрядов перед детьми выступила сотрудница комитета по образованию Петербурга. Она поблагодарила родителей юнармейцев за достойное воспитание своих детей и упомянула о законопроекте о создании нового движения "Большая перемена", который внесли в Государственную думу этим утром. Организация должна объединить детей для формирования нравственного и патриотического воспитания. Закончился смотр на Пионерской площади выступлением ансамбля, исполнявшего "Катюшу" и другие песни. 


Константин Леньков


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.







Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама