В Петербурге состоялся смотр отрядов "Юнармии"

На Пионерской площади, в день столетия пионерии 19 мая, прошёл смотр отрядов "Юнармии". Возле памятника писателю Александру Грибоедову выстроились сотни молодых людей в форме. Помимо юнармейцев, в колонне стояли учащиеся различных кадетских и морских училищ.

Мероприятие началось с короткого рассказа о том, что пионер всегда должен поступать по чести и по совести, а "Юнармия" - полноценный правопреемник пионерского движения .

— Пионер трудится и учится на благо Родины, готовится стать ее защитником. Пионер - активный борец за мир, — рассказывала ведущая.

После краткого напутствия, мальчишки и девчонки младших возрастов дали клятву юнармейца. Некоторые пришли в камуфляжной форме. На самых юных взрослая экипировка смотрелась мешковато.

Под саундтрек фильма "Рокки" 1976 года, главную роль в котором сыграл Сильвестр Сталлоне, детям вручили их первые знаки отличия. Также почётные грамоты получили уже состоявшиеся юнармейцы. Некоторые дети, маршируя за наградой, кричали "служу Российской Федерации".

С приветственным словом выступил капитан первого ранга Дмитрий Дзюма. Несмотря на то, что происходило все в историческом центре Петербурга, военнослужащий обратился и к жителям Севастополя. Он поздравил новеньких юнармейцев и пожелал им хорошо знать историю и освоиться в военном деле. Дзюма заявил, что будет ждать собравшихся на кораблях, в военных частях и учебных заведениях.

В завершающей части смотра отрядов перед детьми выступила сотрудница комитета по образованию Петербурга. Она поблагодарила родителей юнармейцев за достойное воспитание своих детей и упомянула о законопроекте о создании нового движения "Большая перемена", который внесли в Государственную думу этим утром. Организация должна объединить детей для формирования нравственного и патриотического воспитания. Закончился смотр на Пионерской площади выступлением ансамбля, исполнявшего "Катюшу" и другие песни.











Константин Леньков