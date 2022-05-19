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Новости 20:55

Сенат США проголосовал за предоставление Украине 40 млрд долларов

фото ЗакС политика Сенат США проголосовал за предоставление Украине 40 млрд долларов

Американский Сенат одобрил инициативу, авторы которой решили выделить 39,8 млрд долларов на помощь Украине в условиях ведущейся на ее территории военной спецоперации. 

Как пишет агентство Associated Press, консенсус среди сенаторов был достигнут подавляющим большинством голосов "за". Это означает, что законопроект должен будет в ближайшее время подписать президент Джозеф Байден.

Рассмотрение законопроекта ранее отложили по инициативе республиканца Рэнда Пола, который сетовал на возможные сложности с аудитом выделяемых средств.

На прошлой неделе Евросоюз одобрил предоставление Украине 500 млн евро, выделенные на военную помощь.


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