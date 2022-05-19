Сенат США проголосовал за предоставление Украине 40 млрд долларов

Американский Сенат одобрил инициативу, авторы которой решили выделить 39,8 млрд долларов на помощь Украине в условиях ведущейся на ее территории военной спецоперации.

Как пишет агентство Associated Press, консенсус среди сенаторов был достигнут подавляющим большинством голосов "за". Это означает, что законопроект должен будет в ближайшее время подписать президент Джозеф Байден.

Рассмотрение законопроекта ранее отложили по инициативе республиканца Рэнда Пола, который сетовал на возможные сложности с аудитом выделяемых средств.

На прошлой неделе Евросоюз одобрил предоставление Украине 500 млн евро, выделенные на военную помощь.