В Петербурге оштрафовали коммуниста за встречу против QR-кодов у здания прокуратуры

Октябрьский районный суд Петербурга 19 мая оштрафовал члена КПРФ Дмитрия Жарова на 20 тысяч рублей за организацию митинга без подачи уведомления (ч. 2 ст. 20.2 КоАП), сообщили в пресс-службе судов. Митингом судья Елена Сергеева сочла массовый поход в прокуратуру для подачи жалобы на решение Смольного ввести на территории города QR-коды.

В партии не согласны с вынесенным решением и намерены обжаловать штраф. Коммунисты в сообществе регионального отделения в соцсети отмечают, что протокол о правонарушении был составлен лишь спустя четыре месяца после описываемого события. Жаров посещал прокуратуру еще в ноябре 2021 года. Кроме того, суд дважды возвращал протокол на доработку из-за обилия недостатков.

Сам Жаров утверждает, что не проводил каких-либо несанкционированных акций, а просто реализовывал законное право обратиться в государственное учреждение. В пресс-службе судов отметили, что в соцсетях имеется видео, где якобы запечатлено, как Жаров и около 200 человек заполняют жалобы на систему QR-кодов у здания прокуратуры .

Несмотря на отмену QR-кодов, в Петербурге продолжают судить противников коронавирусных ограничений. Сегодня суд продлил арест предпринимателю Александру Коновалову, обвиняемому в посредничестве во взяточничестве. Во время ограничений он стал неформальным лидером QR-сопротивления среди представителей бизнеса.

Константин Леньков, фото: группа "КПРФ Ленинград" "ВКонтакте"