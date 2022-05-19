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Новости 22:23

Бизнесмена Коновалова оставили в СИЗО еще на два месяца

фото ЗакС политика Бизнесмена Коновалова оставили в СИЗО еще на два месяца

Октябрьский районный суд Петербурга 19 мая продлил арест предпринимателю Александру Коновалову, обвиняемому в пособничестве во взяточничестве (ч. 2 ст. 291.1 УК), сообщил ЗАКС.Ру адвокат Иван Лялицкий. Срок меры продлили до 20 июля включительно. Бизнесмен находится в СИЗО с конца января. 

Коновалову вменяют передачу взятки в размере 50 тысяч рублей. За эту сумму он хотел вернуть ранее изъятое имущество одного из кальян-баров в центре Петербурга. Бизнесмену может грозить лишение свободы на срок до семи лет. Сам обвиняемый ни раз выражал мнение, что дело в отношении связано с его взглядами на ограничительные меры из-за пандемии коронавируса. 

Напомним, наибольшую известность в городе Коновалов приобрел на фоне ограничительных мер для владельцев баров и ресторанов. В частности, он выступал против введения QR-кодов, которые гости должны были предъявлять при посещении общепита. Коновалов создал сообщество предпринимателей, которые бойкотировали это требование. Перед арестом бизнесмена, в списке "протестующих" числилось не менее 170 организаций.

Пока Коновалов продолжает находиться под стражей, в Петербурге постепенно отменяют "ковидные" ограничения, но требование носить маски в общественных местах все еще действует. В середине мая губернатор Александр Беглов направил обращение к главе Роспотребнадзора Анне Поповой с предложением снять масочный режим. 

Константин Леньков


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