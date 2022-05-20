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Новости 10:54

Прокуратура Петербурга заинтересовалась коленопреклонённым извинением школьника перед учительницей

фото ЗакС политика Прокуратура Петербурга заинтересовалась коленопреклонённым извинением школьника перед учительницей

Прокуратура изучит обстоятельства инцидента, произошедшего в одной из петербургских школ: ранее в соцсетях появилось видео, на котором провинившийся ученик извиняется перед педагогом, которому нахамил, стоя на одном колене, информирует пресс-служба ведомства.

Уточняется, что резонансная видеозапись была сделана в стенах школы № 233. На ней учитель биологии потребовала, чтобы одиннадцатиклассник извинился перед ней за грубость. При этом женщина требовала, чтобы подросток встал перед ней на одно колено. 

Согласно сообщению прокуратуры, обстоятельства произошедшего уже обговорили в стенах школы. После беседы педагог решила уйти с должности.

"Прокуратура даст оценку деятельности учебного заведения в части соблюдения требований законодательства об образовании и основных гарантиях прав несовершеннолетних", - подытожили в ведомстве.


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