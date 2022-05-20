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Новости 11:34

В России растет заболеваемость COVID-19 при снижении количества госпитализаций

фото ЗакС политика В России растет заболеваемость COVID-19 при снижении количества госпитализаций

Показатели заболеваемости коронавирусом в России растут третий день подряд. Согласно данным федерального оперштаба на 20 мая, за сутки в стране зафиксировано 5 089 новых случаев заболевания, что больше 4 927 новых пациентов в четверг и 4 732 больных в среду.

Одновременно в стране продолжает снижаться количество госпитализаций — в пятницу оперштаб отчитался о 2 081 отправленном в стационары пациенте (накануне их было 2 117). Количество выздоровевших увеличилось с 5 952 в четверг до 6 173 в пятницу, количество летальных исходов уменьшилось с 97 до 96.

Петербург продолжает удерживать второе место по заболеваемости с 357 новыми пациентами (в Москве их зафиксировано 368). Относительно четверга показатели заболеваемости слегка выросли — накануне оперштаб отчитывался о 352 заболевших за сутки. Количество госпитализированных сократилось со 100 в четверг до 89 в пятницу, количество выздоровевших — с 489 до 473 человек. За сутки в городе зафиксировано 11 смертей от коронавируса (в четверг сообщалось о девяти летальных исходах).

Сегодня же глава Роспотребнадзора Анна Попова выразила мнение, что пандемия коронавируса должна скоро закончиться. Чиновница предположила возможность того, что в будущем можно будет наблюдать "уже не пандемическое, а эпидемическое проявление вируса".

Фото: pixabay


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