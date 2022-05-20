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Новости 9:57

Глава Роспотребнадзора предрекла скорый конец пандемии COVID-19

фото ЗакС политика Глава Роспотребнадзора предрекла скорый конец пандемии COVID-19

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова выразила мнение, что пандемия коронавируса в ближайшее время может закончиться, передаёт ТАСС. При этом, уверена главный санитарный врач РФ, вирус никуда не денется, а станет поражать граждан лишь сезонами, наподобие гриппа.

"Сегодня у кого-то из тех, кто нас видит и слышит, есть знакомые и родственники, которые болеют. Поэтому говорить о том, что вирус уйдёт, — нет. Мы говорим о том, что это, возможно, будет уже не пандемическое, а эпидемическое проявление вируса", — приводит ТАСС заявление главы Роспотребнадзора.

Россиянам, по мнению Поповой, всё равно необходимо продолжать соблюдать меры санитарной безопасности.

В течение ближайшей недели Роспотребнадзор определится с окончательной позицией по итогам пандемии. Ковидная обстановка в стране продолжает стабилизироваться, заболеваемость идёт на спад на протяжении последних 13 недель.

Напомним, на прошлой неделе губернатор Александр Беглов продлил действие антиковидных ограничений в Петербурге до 15 июня. Перед этим он обратился к Поповой с просьбой отменить масочный режим в городе.


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