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Новости 11:38

Комплекс зданий института Вавилова на Биржевой линии ушёл с молотка за 300 млн рублей

фото ЗакС политика Комплекс зданий института Вавилова на Биржевой линии ушёл с молотка за 300 млн рублей

Комплекс зданий ФГУП "Государственный оптический институт имени Вавилова", расположенный на Биржевой линии Васильевского острова, ушёл с молотка за 300 млн рублей, делится "Деловой Петербург".

Объект выкупило ООО "Арсенал-6". Компания стала владельцем семи зданий общей площадью порядка 6 тысяч кв. метров. Среди прочего, это литейная и столярная мастерские, лаборатории, склад, гараж и здание кузницы.

Предполагается, что объект переформатируют под офис или обустроят в нём апарт-отель.

Напомним также, ранее стало известно, что Конюшенное ведомство будет выставлено на торги по программе "Рубль за метр".


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