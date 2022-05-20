Комплекс зданий института Вавилова на Биржевой линии ушёл с молотка за 300 млн рублей

Комплекс зданий ФГУП "Государственный оптический институт имени Вавилова", расположенный на Биржевой линии Васильевского острова, ушёл с молотка за 300 млн рублей, делится "Деловой Петербург".

Объект выкупило ООО "Арсенал-6". Компания стала владельцем семи зданий общей площадью порядка 6 тысяч кв. метров. Среди прочего, это литейная и столярная мастерские, лаборатории, склад, гараж и здание кузницы.

Предполагается, что объект переформатируют под офис или обустроят в нём апарт-отель.

Напомним также, ранее стало известно, что Конюшенное ведомство будет выставлено на торги по программе "Рубль за метр".