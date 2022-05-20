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Новости 11:59

В Госдуме предложили отменить возрастной предел для заключения первого контракта на военную службу

фото ЗакС политика В Госдуме предложили отменить возрастной предел для заключения первого контракта на военную службу

Глава комитета по обороне Андрей Картаполов вкупе со своим первым заместителем Андреем Красовым предложили отменить возрастные ограничения для заключения первого контракта на прохождение военной службы, гласит сообщение на сайте Госдумы. Поправки к закону "О воинской обязанности и военной службе" внесены 20 мая и опубликованы в электронной базе на сайте нижней палаты парламента.

"Целью законопроекта является исключение возрастного предела для граждан трудоспособного возраста (иностранных граждан), при котором им предоставляется право заключать первый контракт о прохождении военной службы", — говорится в пояснительной записке к документу.

Как объясняют авторы инициативы, существующий закон содержит возрастные ограничения для желающих впервые пойти на контрактную службу. Для граждан России установлен допустимый возраст от 18 до 40 лет, для иностранцев — от 18 до 30 лет.

"Для применения высокоточного оружия, эксплуатации вооружения и военной техники необходимы высокопрофессиональные специалисты. Опыт показывает, что таковыми они становятся к 40-45 годам", — указывают авторы проекта и предлагают в связи с этим отменить возрастные ограничения.

Ранее губернатор Александр Беглов объявил, что действия российских войск на Украине благотворно сказываются на призывной кампании в Петербурге. Одновременно он напомнил, что с поисками уклонистов будет помогать полиция.


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