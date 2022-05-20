ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 12:24

Петербургские депутаты предложили предоставлять дни отдыха студентам-донорам

фото ЗакС политика Петербургские депутаты предложили предоставлять дни отдыха студентам-донорам

Дни сдачи крови могут сделать выходными для учащихся. С соответствующей инициативой выступили депутаты Законодательного собрания Петербурга от "Единой России" Всеволод Беликов, Павел Крупник, Денис Четырбок и Александр Ржаненков.

Парламентский комитет по законодательству 20 мая решил направить проект их федерального закона на одобрение в совет законодателей. 

По словам Беликова, в отношении студентов предлагается установить те же правоотношения, что действуют для рабочих. Согласно Трудовому кодексу, в день сдачи крови и в день необходимого для этого медосмотра работник может взять

В проекте говорится, что положенный день отдыха по желанию учащегося можно будет присоединен к каникулам или использовать в другое время в течение года после сдачи крови.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.







Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама