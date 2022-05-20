Петербургские депутаты предложили предоставлять дни отдыха студентам-донорам

Дни сдачи крови могут сделать выходными для учащихся. С соответствующей инициативой выступили депутаты Законодательного собрания Петербурга от "Единой России" Всеволод Беликов, Павел Крупник, Денис Четырбок и Александр Ржаненков.

Парламентский комитет по законодательству 20 мая решил направить проект их федерального закона на одобрение в совет законодателей.

По словам Беликова, в отношении студентов предлагается установить те же правоотношения, что действуют для рабочих. Согласно Трудовому кодексу, в день сдачи крови и в день необходимого для этого медосмотра работник может взять

В проекте говорится, что положенный день отдыха по желанию учащегося можно будет присоединен к каникулам или использовать в другое время в течение года после сдачи крови.