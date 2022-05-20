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Новгородский суд оштрафовал главу местного "Яблока" за ролик об Афганской войне

фото ЗакС политика Новгородский суд оштрафовал главу местного "Яблока" за ролик об Афганской войне

Новгородский районный суд признал виновным в дискредитации российской армии (ст. 20.3.3. КоАП РФ) председателя местного отделения "Яблока" в Великом Новгороде Виктора Шалякина, сообщило 20 мая "ОВД-Инфо"*. Мужчина был оштрафован на 45 тысяч рублей за публикацию во "ВКонтакте" видеоролика с рассказом об Афганской войне.

Будучи сам ветераном Вооруженных сил, в опубликованной записи Шалякин выразил негативное отношение к боевым действиям вообще. Также он поделился воспоминаниями о "службе в вооруженных силах СССР, об Афганской войне и спасении беженцев с военной базы Шираки в Грузии", говорится в сообщении местного "Яблока".

Проведенная лингвистическая экспертиза показала, что речь в ролике шла непосредственно о событиях в Афганистане. Однако судья не приняла это во внимание и назначила Шалякину штраф за дискредитацию Вооруженных сил РФ.

В новгородском "Яблоке" уже сообщили о планах обжаловать вынесенное постановление. Отмечается, что нынешний случай стал четвертым с начала спецоперации на Украине, когда Шалякина привлекают к административной ответственности.

Ранее "ОВД-Инфо"* насчитало немногим менее двух тысяч дел по статье о дискриминации армии (20.3.3 КоАП РФ), возбужденных в России с момента ее появления в законодательстве.

*Минюст внёс "ОВД-Инфо" в реестр незарегистрированных объединений - иноагентов

Фото: сайт отделения "Яблока" в Великом Новгороде


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