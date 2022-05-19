ОВД-Инфо*: В России возбудили почти две тысячи дел о дискредитации армии

Правозащитный проект "ОВД-Инфо"* насчитал 1938 дел, возбужденных по статье 20.3.3 КоАП (дискредитация Вооруженных сил) с момента ее появления в Кодексе об административных правонарушениях. Собирая статистику, аналитики опирались на собственные данные (собранные персонально по каждому фигуранту), индивидуальные карточки дел первой инстанции на сайтах судов, информацию о делах первой инстанции на портале ГАС "Правосудие", а также пресс-релизы судов и МВД.

Напомним, что статья 20.3.3 появилась после того, как в течение одного дня 4 марта в России был принят и подписан президентом законопроект, вводящий административную и уголовную ответственность за публичную дискредитацию армии и распространение фейков о ней.

Последним громким делом по статье 20.3.3 КоАП стало дело, заведенное на фронтмена ДДТ Юрия Шевчука из-за пацифистской речи, которую он произнес во время концерта в Уфе. Накануне в России возбудили первое уголовное дело о повторной дискредитации армии. Амурский активист, проходящий по нему, рискует лишиться свободы на три года.

*Минюст внёс "ОВД-Инфо" в реестр незарегистрированных объединений - иноагентов