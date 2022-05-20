Съёмка пацифистской акции обернулась штрафом за мелкое хулиганство для жителя Петербурга

Суд в Петербурге решил оштрафовать на 500 рублей местного жителя, которого задержали вместе с активисткой Полиной Зайцевой, устроившей пацифистский перфоманс в парке Лесотехнической академии, сообщает "ОВД-Инфо"*.

Петербуржцу инкриминировали мелкое хулиганство (ч. 1 ст. 20.1 КоАП).

Помощь задержанному оказывала сотрудничающая с правозащитным проектом адвокат Ксения Михайлова.

Ранее саму Зайцеву оштрафовали на 30 тысяч рублей за дискредитацию российской армии. Протокол на девушку составили за то, что она, находясь в парке Лесотехнической академии, разместила вокруг себя плакаты с пацифистским содержимым. Кроме того, на Зайцевой была надета украинская вышиванка, на её голове был венок с траурной лентой, а рядом с ней покоились тюльпаны, облитые краской.

*Минюст внёс "ОВД-Инфо" в реестр незарегистрированных объединений - иноагентов