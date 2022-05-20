"Деловой Петербург" отказался от традиционной цветной бумаги

Издание "Деловой Петербург" объявило 20 мая о прекращении выпуска печатной версии на привычной цветной бумаге. Как отметили журналисты, газета выходила на красноватых листах с момента своего основания в 1993 году.

"Нет, это не санкции виной и не проблемы в бумажной отрасли. Решение о переходе на белую бумагу было принято еще в прошлом году. Так получилось, что бумагу необходимого нам цвета, просто перестали выпускать в нужных количествах", — гласит заявление в Telegram-канале "Делового Петербурга".

Ранее об отказе от привычной бумаги лососевого цвета в пользу обычной белой сообщил гендиректор "Ведомостей" Михаил Нелюбин. Подобное решение он объяснил прекращением поставок бумажной продукции из Европы.