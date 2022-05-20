Мундеп МО "Гражданка" Сафонов раскритиковал законопроект о реформе МСУ

Депутат МО "Гражданка" Вадим Сафонов считает, что законопроект сенатора Андрея Клишаса и депутата Госдумы Павла Крашенинникова о реформе местного самоуправления негативно скажется на жизни россиян. Кроме того, как-либо спасти ситуацию с помощью поправок не удастся, заявил мундеп. По его мнению, необходимо в корне изменить принцип построения МСУ.

"Законопроект направлен на то, чтобы искоренить из нашей жизни само понятие общины. Вместо опоры на поселения нам предлагают непонятные образования, не связанные ни с территориальным делением, ни с фактическими границами населенных пунктов. Образования равно удаленные от граждан, но полностью подконтрольные исполнительным органам государственной власти регионов и администрации Президента. В случае реализации этого закона местное самоуправление уже окончательно превратится огромную фикцию только имитирующую работу, но не производящую никакого полезного продукта" - написал депутат на своей странице "ВКонтакте" 20 мая.

Сафонов полагает, что экономическая основа муниципалитетов должна складываться не из субсидий и других "подачек" от государства, а из налогов, которые будут устанавливать сами жители округа. Это, по мнению депутата, позволит в дальнейшем избежать различных бюрократических задержек в вопросах местного значения. Например, установки скамеек. На то, что можно организовать за несколько дней, муниципалитету могут потребоваться годы, отметил мундеп.

На днях группа депутатов Законодательного собрания Петербурга направила в Государственную думу ряд замечаний к обсуждаемому законопроекту. В частности, инициативная группа настаивает на исключения из законопроекта пункта, позволяющего назначать глав муниципалитетов по предложению руководителя региона. Также парламентеры негативного отнеслись к возможности отстранять глав МО по решению президента.

Константин Леньков