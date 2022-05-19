Петербургские депутаты внесли предложения в защиту местного самоуправления

Представители пяти партий из Петербурга подписали письмо с предложениями по поправкам к проекту федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти", сообщили 19 мая в местном отделении партии "Справедливая Россия — За правду". Обращение направлено в Госдуму накануне даты завершения подачи поправок к законопроекту, назначенной на 20 мая.

Как сообщили в СРЗП, указанные в бумаге тезисы были озвучены на встрече петербургских депутатов в День местного самоуправления 21 апреля, проведенной по инициативе секретаря бюро совета реготделения Надежды Тихоновой. Авторы письма выступают за серьезное изменение законопроекта, отмечая наличие в нем "положений, лишающих местное самоуправление независимости, а жителей России — реального доступа к представителям власти".

В частности, подписанты выступают за исключение из законопроекта пункта о назначении главы местного самоуправления по предложению регионального главы. Также они предлагают убрать из текста положение о возможности президента отстранять глав муниципалитетов от должности "в связи с утратой доверия".

Также авторы письма настаивают на отмене пункта о наделении глав муниципалитетов статусом лиц, замещающих госдолжность субъекта РФ, поскольку в таком случае последние "даже формально теряют свою причастность к самоуправлению".

Кроме того, подписанты указывают на юридические неточности законопроекта, включая правовое регулирование вопроса "развитие внутридворовых территорий". "В действующем законе Санкт-Петербурга по такому направлению деятельности за органами местного самоуправления закреплено 14 позиций. А Постановлением Конституционного суда РФ от 10 ноября 2017 года определено, что термин "внутридворовая территория" не имеет законодательного определения", — отмечают они и предлагают ликвидировать пробел.

Свои подписи под документом поставили вице-спикер Заксобрания Марина Шишкина (СРЗП), главы фракций КПРФ и "Новых людей" в петербургском парламенте Роман Кононенко и Дмитрий Павлов, замглавы фракции "Яблоко" в ЗакСе Борис Вишневский и депутат МО № 65 Станислав Пайкин (ЛДПР).