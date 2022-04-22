В Петербурге вспомнили про муниципальную реформу

В День местного самоуправления на круглом столе "Справедливой России" в Петербурге решили вспомнить о грядущей муниципальной реформе. В последние пару месяцев ее практически не обсуждали публично, хотя до начала "специальной военной операции" это была одна из громких тем среди муниципалов. На мероприятии представители политических партий проговорили уже известные тезисы. В итоге было решено создать рабочую группу по подготовке поправок к законопроекту о так называемой реформе МСУ.

Справедливороссы хотели привлечь к обсуждению руководителей фракций в городском парламенте, но не все из заявленных гостей смогли посетить мероприятие. В итоге на встрече выступили мундеп из МО № 65 Станислав Пайкин (ЛДПР), депутат ЗакСа Ольга Герасина ("Новые люди"), член федерального бюро партии "Яблоко" Александр Голов, представительница Совета муниципальных образований Нина Шубина. Еще с докладами выступили Надежда Тихонова, депутат Михаил Амосов и руководитель аппарата КПРФ в Заксобрании Геннадий Денисов. Ведущим была вице-спикер Заксобрания Марина Шишкина.

Собравшиеся по очереди высказали свое мнение о законопроекте сенатора Андрея Клишаса и депутата Госдумы Павла Крашенинникова "Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти". Сейчас инициатива ожидает второго чтения.

Законопроект должен вписать органы местного самоуправления в систему публичной власти. Кроме фиксации различных формальных моментов, закон, в случае его принятия, наделит глав регионов новыми полномочиями. Например, главы субъектов смогут предлагать своих претендентов на пост главы муниципального образования. Последние также могут получить от губернатора выговор за неисполнение своих обязательств. Вдобавок к этому, законопроектом предлагается упразднить поселковые муниципалитеты. Последнее не коснется городов федерального значения.

В Петербурге, да и в других регионах, законопроект вызвал негативную реакцию у ряда муниципалов. В основном, не оценили идею представители оппозиционных партий. В Петербурге от первых лиц города периодически можно услышать реплики о необходимости пересмотреть границы существующих муниципалитетов. Есть несколько версий, как власти могут укрупнить округа. Например, привести их к количеству районов, которых в городе насчитывается 18. Альтернативная версия - мунипалитеты сократят примерно в два раза и разместят по принципу принадлежности к Территориальным избиркомам.

Спикер Заксобрания Александр Бельский, поздравляя муниципалов с профессиональным праздником, напомнил, какие задачи преследует муниципальная реформа.

"Предстоит муниципальная реформа, и ее успех зависит от нашего взаимодействия. Нужно устранить перекосы административно-территориального деления, когда на один город-спутник приходится несколько округов со своими советами", - написал председатель парламента в своем Telegram-канале.

Как и на других подобных мероприятиях, посвященных предстоящей реформе МСУ, участники круглого стола 21 апреля по очереди высказывали мнение о проекте закона. Спикеры обратили внимание на слабые, по их мнению, пункты законопроекта. Например, Тихонову беспокоила потенциальная возможность глав регионов выдвигать на пост руководителей МО своих кандидатов, а также возможность снимать с должности неугодных глав округов за утрату доверия по обращению президента.

- Ну опять-таки, где президент, а где муниципальный уровень. Это раз. Во-вторых, термин "утрата доверия" не определен в законодательстве, размыт. Эти нормы, а также уже применяемые, могут стать и станут способом политического давления, по нашему мнению. Они позволят вертикали власти контролировать муниципальных депутатов, избавляться от них, если они станут неудобным, неугодными, - считает Тихонова.

Представитель КПРФ Денисов согласился с доводами Тихоновой, но был менее критичен. В компартии в целом поддерживают идею провести реформу, о чем они упоминали в своей предвыборной программе. Особую надежду они возлагают на сокращение числа округов, которое поспособствует сокращению государственных служащих и позволит снять нагрузку с бюджета. Коммунисты уверены, что освободившиеся средства можно будет направить на проведение мероприятий для жителей и благоустройство.

Единственный мундеп среди спикеров, член ЛДПР Станислав Пайкин не согласен с идеей укрупнять округа. Он, делясь личным опытом, рассказал, что увеличение площади лишь усложнит работу муниципалов.

- Как муниципал, скажу вам честно: невозможно разработать хороший проект площадки или сквера, не выезжая на территорию. Невозможно на основе бумажек понять, насколько эффективно это будет работать, - сказал Пайкин.

По мнению мундепа, такая мера лишь создаст дополнительную нагрузку. Например, проблемы поселковых округов практически не пересекаются с теми задачами, которые стоят перед собой "городские" муниципалы. Пайкин также считает необходимым привлечь к разработке законопроекта тех, кто напрямую занимается местным самоуправлением.

Позиция "яблочника" Голова оказалась ожидаемой. Партия не готова поддерживать реформу МСУ ни в каком виде, полагая, что это лишь создаст рычаг давления на муниципалов и лишит их хоть какой-нибудь независимости.

- Продолжается построение суперунитарного централизованного государства с управлением сверху. Без обратной связи с гражданами. Несколькими словами ее можно охарактеризовать как "я - начальник, ты - дурак", - рассуждал Голов.

Идея подвести число муниципалитетов под количество районов, по его мнению, ни к чему хорошему не приведет. В качестве примера он привел Кронштадтский район, где границы МО совпадают с административным делением города. Там, по мнению "яблочника", все полномочия лежат на районной администрации, а муниципалитет носит исключительно декоративный характер. Правильным подходом Голов считает наделение муниципалов полномочиями с финансами, чтобы их деятельность контролировали жители, а не органы власти.

За укрупнение выступила представительница "Новых людей" Герасина. Она, как и члены компартии, не считает нужным содержать 111 муниципалитетов. По ее словам, некоторые из них тратят до 80% на собственное обеспечение. На этой фразе начали тихо возражать главы муниципалитетов, приглашенные на круглый стол - не все оказались согласны с таким заявлением.

Подробный разбор законопроекта озвучила Нина Шубина. Документ, представленный единороссами на рассмотрение Госдумы, она назвала сырым.

- Как же можно было 12 и 3 статьи первой главы Конституции, незыблемую, не подлежащую поправкам вот извратить, чтобы местное самоуправление убрать из власти. У меня есть заключение конституционного суда от 16 марта, где местное самоуправление является коллективной формой реализации права на решение вопроса. Там длинно написано, но это не то ,что написали наши господа Клишас и Крашенинников, - считает Шубина.

Перед собравшимися выступил депутат Заксобрания Михаил Амосов. В своей презентации он рассказал о европейских подходах к местному самоуправлению и сравнил их с российскими городами федерального значения: Петербургом, Москвой и Севастополем. Он предложил внести поправки в законопроект Клишаса-Крашенинникова касательно округов, границы которых повторяют границы административных районов. По его мнению, на таких участках должны функционировать лишь органы местного самоуправления, без привычных районных администраций. Амосов также предложил в таких случаях позволить главе региона предлагать своих кандидата на должность муниципалитетов, которого должны будут согласовать депутаты.

Под конец собрания Голов выразил мнение, что все дальнейшие обсуждения можно назвать бесперспективными, если не придавать грядущие изменения огласке. Он считает, что повлиять на законопроект должны не какие-либо поправки, а общественное сознание.

- Когда сверху спускается "готовый", в кавычках, закон, который, извините, является уродом… По местному самоуправлению и старый закон не очень хорош, а новый… Прекрасно продемонстрировано насколько противоречив, насколько он неконструктивен, и насколько он будет мешать обществу реализовывать те функции, которые надо реализовать на самом нижнем уровне, - рассказал Голов.

Шишкина закончила встречу предложением создать рабочую группу, которая в дальнейшем займется формированием озвученных идей. Модератором группы станет Надежда Тихонова. Первоочередной задачей группы будет подготовка конкретных поправок к проекту федерального закона и разработка общегородской позиции по реформе местного самоуправления.













Константин Леньков