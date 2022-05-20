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Единороссы пожаловались на рост кибератак

фото ЗакС политика Единороссы пожаловались на рост кибератак

С начала спецоперации на Украине количество кибератак на ресурсы "Единой России выросло в пять раз, сообщило 20 мая РИА "Новости" со ссылкой на замсекретаря генсовета партии Сергея Перминова. Последний также поведал о масштабной DDoS-атаке на сайт предварительного голосования "ЕР" с IP-адресов из разных стран мира, произошедшей в ночь на пятницу.

"В два ночи началась мощная DDos-атака на веб-серверы предварительного голосования емкостью до 800 мегабит. Одновременно с ней из нескольких источников началось сканирование вычислительной инфраструктуры "Единой России" с целью обнаружения уязвимостей", — поведал Перминов и заключил, что случившееся "свидетельствует о желании помешать процедуре" праймериз.

В "ЕР" заявили, что с начала спецоперации количество кибератак на интернет-ресурсы партии выросло пятикратно. "Одновременно в атаках участвовало до 270 тысяч адресов. 16 тысяч адресов были из России", — пожаловались единороссы и сообщили об обращении в правоохранительные органы по факту произошедшего.

Сегодня же, выступая на заседании Совбеза, президент Владимир Путин объявил о том, что против России якобы развязана масштабная информационная война.


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