ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 16:21

Путин: Против России развязана война в информационном пространстве

фото ЗакС политика Путин: Против России развязана война в информационном пространстве

Президент РФ Владимир Путин полагает, что в отношении руководимой им страны ведётся беспрецедентная кибервойна: нападки на государство, уверен он, заметно усилились с началом "специальной военной операции" на Украине, сообщает РИА "Новости".

"Количество кибератак на российскую информационную инфраструктуру все последние годы постоянно растет. C началом специальной военной операции на Донбассе вызовы в этой сфере стали ещё более острыми и серьезными, более масштабными. По сути против России развязана настоящая агрессия, война в информационном пространстве", — приводит РИА "Новости" выдержку из выступления президента на заседании Совета безопасности РФ.

Об информационной войне, которая якобы развёрнута против России, с начала "спецоперации" говорят чиновники разных уровней. Об этом заявляли, среди прочих, петербургский глава Александр Беглов, депутат Госдумы Сергей Боярский и другие.

Отметим, на фоне заявлений Путина "Единая Россия" известила о том, что её специалистам удалось отразить хакерскую атаку на сайт праймериз партии. Осенью, напомним, в ряде регионов РФ будут проведены выборы.

Последняя крупная атака на отечественный информресурс была произведена 9 мая — тогда пострадал видеохостинг RuTube, который смог возобновить свою работу лишь 11 мая. Ответственность за это взяла на себя хакерская группировка Anonymous.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.







Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама