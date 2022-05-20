Путин: Против России развязана война в информационном пространстве

Президент РФ Владимир Путин полагает, что в отношении руководимой им страны ведётся беспрецедентная кибервойна: нападки на государство, уверен он, заметно усилились с началом "специальной военной операции" на Украине, сообщает РИА "Новости".

"Количество кибератак на российскую информационную инфраструктуру все последние годы постоянно растет. C началом специальной военной операции на Донбассе вызовы в этой сфере стали ещё более острыми и серьезными, более масштабными. По сути против России развязана настоящая агрессия, война в информационном пространстве", — приводит РИА "Новости" выдержку из выступления президента на заседании Совета безопасности РФ.

Об информационной войне, которая якобы развёрнута против России, с начала "спецоперации" говорят чиновники разных уровней. Об этом заявляли, среди прочих, петербургский глава Александр Беглов, депутат Госдумы Сергей Боярский и другие.

Отметим, на фоне заявлений Путина "Единая Россия" известила о том, что её специалистам удалось отразить хакерскую атаку на сайт праймериз партии. Осенью, напомним, в ряде регионов РФ будут проведены выборы.

Последняя крупная атака на отечественный информресурс была произведена 9 мая — тогда пострадал видеохостинг RuTube, который смог возобновить свою работу лишь 11 мая. Ответственность за это взяла на себя хакерская группировка Anonymous.