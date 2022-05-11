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Новости 13:52

"Вероятно, он исчез навсегда": Хакеры Anonymous взяли на себя ответственность за атаку RuTube

фото ЗакС политика "Вероятно, он исчез навсегда": Хакеры Anonymous взяли на себя ответственность за атаку RuTube

Хакерская группировка Anonymous взяла на себя ответственность за взлом российского видеохостинга RuTube. Заявление организации опубликовано в заблокированной в РФ соцсети Twitter.

"Почти 75% баз данных и инфраструктуры основной версии и 90% резервной копии и кластера для восстановления баз данных серьёзно пострадали, а это означает, что RuTube, вероятно, исчез навсегда", – написали Anonymous на странице своего аккаунта.

RuTube "лёг" ранним утром 9 мая. Администрация видеохостинга сообщила, что атака была беспрецедентной за всё время существования проекта. При этом отечественному сервису польстило, что "кто-то изо всех сил пытался помешать" ему провести трансляцию Парада Победы.

Отметим, что работа RuTube до сих пор не восстановлена.


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