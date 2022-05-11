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Видеохостинг Rutube возобновил свою работу

фото ЗакС политика Видеохостинг Rutube возобновил свою работу

Видеохостинг Rutube вернулся к работе после масштабной хакерской атаки, случившейся утром 9 мая. Сайт заработал вечером в среду.

Перед этим днем в среду гендиректор сервиса Александр Моисеев заявил о завершении работ по восстановлению функционала платформы. По его словам, Rutube должен был заработать до конца дня.

В то же время хакерская группировка Anonymous взяла на себя ответственность за проведенную атаку и выразила мнение, что сайт "вероятно, исчез навсегда".

Предпринятая атака стала крупнейшей в истории Rutube, оценила администрация хостинга. По ее версии, "кто-то очень хотел помешать Rutube показать парад Победы и праздничный салют". При этом руководство хостинга объявило себя польщенным подобным вниманием.


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