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Новости 17:40

Полностью отопление в Петербурге отключат 23 мая

фото ЗакС политика Полностью отопление в Петербурге отключат 23 мая

Окончательное завершение отопительного сезона состоится в Петербурге в полночь 23 мая, сообщили в пятницу в комитете по энергетике и инженерному обеспечению. По сообщению чиновников, к указанному сроку в городе завершится периодическое протапливание.

После полного отключения батарей специалисты приступят к подготовке к следующему отопительному сезону.

"О любых признаках повреждения коммуникаций (парение, вытекание воды, проседание грунта) сообщите по телефонам 112 или 004", — напомнили в комитете.

Неделей ранее пресс-служба губернатора сообщила о планах завершить отопительный сезон 15 мая с возможностью перехода к периодическому протапливанию. Подобное решение объяснялось повышением температуры наружного воздуха.

Фото: pixabay


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