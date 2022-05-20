ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 18:20

В Ленобласти рассчитывают, что количество работников в простое не превысит 10 тысяч

фото ЗакС политика В Ленобласти рассчитывают, что количество работников в простое не превысит 10 тысяч

В ближайший месяц в Ленобласти ожидается до 10 тысяч работников в простое, заявил 20 мая губернатор региона Александр Дрозденко. Такую цифру он озвучил по итогам прошедшего заседания местного оперштаба по развитию экономики.

"Комплексная оценка количества работников, находящихся временно в простое, на ближайший месяц — в пределах 10 тысяч человек, включая сотрудников Тихвинского вагоностроительного завода и Йура Корпорейшн РУС. Все работники будут получать не ниже 2/3 среднего заработка", — написал Дрозденко в своем Telegram-канале.

Кроме того, областной комитет по труду и занятости должен обсудить с работодателями возможность временного трудоустройства желающих на общественные работы, добавил губернатор.

Ранее стало известно о приостановке на полмесяца работы Тихвинского вагоностроительного завода из-за падения спроса на его продукцию.

Фото: pixabay


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.







Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама