В Ленобласти рассчитывают, что количество работников в простое не превысит 10 тысяч

В ближайший месяц в Ленобласти ожидается до 10 тысяч работников в простое, заявил 20 мая губернатор региона Александр Дрозденко. Такую цифру он озвучил по итогам прошедшего заседания местного оперштаба по развитию экономики.

"Комплексная оценка количества работников, находящихся временно в простое, на ближайший месяц — в пределах 10 тысяч человек, включая сотрудников Тихвинского вагоностроительного завода и Йура Корпорейшн РУС. Все работники будут получать не ниже 2/3 среднего заработка", — написал Дрозденко в своем Telegram-канале.

Кроме того, областной комитет по труду и занятости должен обсудить с работодателями возможность временного трудоустройства желающих на общественные работы, добавил губернатор.

Ранее стало известно о приостановке на полмесяца работы Тихвинского вагоностроительного завода из-за падения спроса на его продукцию.

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