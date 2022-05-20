Минкульт задумал ввести в законодательство понятие "организация культуры"

Минкультуры предлагает ввести в Основы законодательства о культуре понятия "организация культуры" и "организация, осуществляющая деятельность в области культуры", сообщило 20 мая РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ведомства. Общественное обсуждение соответствующего законопроекта стартовало в пятницу.

Необходимость введения новых понятий в Минкульте объясняют тем, что "цель деятельности таких организаций <...> в первую очередь заключается в преумножении культурного достояния Российской Федерации через популяризацию культурных ценностей и предоставление культурных благ, что выражается через новый понятийный аппарат".

Сам проект направлен на "установление особенностей правового положения государственных и муниципальных учреждений культуры". Как отмечают в Минкульте, принятие проекта позволит организациям культуры самостоятельно вводить льготы для различных категорий граждан за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности.

Месяцем ранее в министерстве заявили о возможности перехода к стопроцентному финансированию из бюджета российских кинолент.

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