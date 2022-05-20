Петербург и Белоруссия выпустят топ-100 обязательных к прочтению книг

Петербург и Белоруссия договорились выпустить совместный список из 100 книг, которые всем необходимо прочитать. К соответствующему решению пришли вице-губернатор Борис Пиотровский и замминистра информации республики Игорь Бузовский в ходе совместной встречи на Книжном салоне, который в эти дни проходит в Северной столице.

Стороны договорились, что список будет состоять из книг, в которых рассказывается об истории и культуре обеих стран, сообщается в Telegram-канале Пиотровского.

Для этих целей сформируют рабочую группу, члены которой будут обмениваться опытом, а также реализовывать двусторонние издательские проекты.

Участники дискуссии договорились подготовить перечень из трёх книг, которые, по их мнению, следует специально выпустить к следующему петербургскому Книжному салону.

Напомним, ранее белорусское издание "Наша Нива" сообщало, что в республике могли запретить продажу романа-антиутопии Джорджа Оруэлла "1984".