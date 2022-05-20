В России прекратили производство вакцин "КовиВак" и "ЭпиВакКорона" из-за отсутствия спроса в регионах

Производство вакцин "КовиВак" и "ЭпиВакКорона" в России приостановлено из-за отсутствия заявок от регионов, передает 20 мая "Интерфакс" слова замдиректора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Александра Горелова.

По словам Горелова, в настоящее время заявки поступают только на вакцину "Спутник V". "Из регионов не поступают заявки на другие вакцинные препараты, кроме "Спутника V" <...> в результате остановлено производство "КовиВака", "Эпивака" и я не знаю, появился "Конвасел", увидит ли он свое будущее или не увидит", — рассказал эпидемиолог, выступая на конгрессе "Оргздрав".

Горелов также отметил, что в профессиональном сообществе отсутствует единое мнение о необходимости ревакцинации. "Мы никак не можем договориться о ревакцинации, потому что, на самом деле, у нас должны быть популяционные исследования для того, чтобы понять, насколько хватает поствакцинального и постинфекционного иммунитета", — отметил он.

Сегодня же глава Роспотребнадзора Анна Попова предрекла возможность скорого завершения пандемии коронавируса. По ее предположению, заболевание может стать сезонным, наподобие вируса гриппа.

Фото: pixabay