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Новости 20:23

Суд в Петербурге арестовал участника мартовской акции протеста

фото ЗакС политика Суд в Петербурге арестовал участника мартовской акции протеста

Фрунзенский районный суд Петербурга рассмотрел дело Максима Суханова по статье об участии в несогласованной акции 2 марта, создавшей помехи движению транспорта и пешеходов (ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП), сообщил проект "Апология"*. В итоге мужчину признали виновным и отправили под административный арест на 10 суток.

Интересы Суханова представляла адвокат "Апологии"* Дарина Тренина. Она уже заявила о намерении обжаловать решение суда.

В конце апреля Куйбышевский районный суд приговорил другого участника той же акции Захара Татуйко к 1 году и 4 месяцам колонии-поселения, посчитав его виновным в применении насилия к представителю власти (ч.1 ст.318 УК РФ).

*Минюст внес "Апологию" в реестр СМИ - иностранных агентов


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