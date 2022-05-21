В России возбудили второе уголовное дело о повторной дискредитации армии

На Камчатке возбудили уголовное дело о дискредитации Вооруженных сил в отношении лидера местного отделения "Яблока", журналиста Владимира Ефимова. Такой вывод из пресс-релиза регионального управления МВД сделал Telegram-канал It's My Media. Ранее 68-летний Ефимов трижды получал штрафы за дискредитацию армии в рамках административного судопроизводства. Теперь ему грозит до пяти лет заключения.

"Во время обыска квартиры мужчина добровольно выдал два газовых пистолета и пять патронов, которые хранились у него незаконно", - говорится также в полицейской сводке.

Фигурантом первого в России уголовного дела о дискредитации армии (ст. 280.3 УК) на уходящей неделе стал 53-летний житель Амурской области, публично критиковавший военную спецоперацию на Украине с первого дня и уже привлеченный к ответственности по статье 20.3.3 КоАП.