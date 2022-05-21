Петербург занял первое место в стране по выявленным случаям COVID-19 за сутки

За прошедшие сутки в России зарегистрировали 5034 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Это на 55 случаев меньше, чем накануне. За последние 24 часа, по официальным данным, от последствий COVID-19 скончались 102 человека (на шесть меньше, чем накануне). Сумели поправиться 6288 человек.

Тройка регионов-лидеров по количеству заразившихся COVID-19 за сутки следующая: в Петербурге – 339 новых больных (на 18 меньше, чем накануне), в Москве – 337, в Подмосковье – 246. За прошедшие сутки в Петербурге поправились 467 человек с коронавирусом и скончались 11 (накануне – столько же).

В мире Россия занимает седьмое место по числу пострадавших от пандемии COVID-19, уступая США, Индии, Бразилии, Франции, Германии и Великобритании.

Напомним, что на прошлой неделе губернатор Александр Беглов обратился к главному санитарному врачу Анне Поповой с предложением отменить масочный режим в городе.