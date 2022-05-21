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Новости 15:01

МИД запретил въезд в Россию Байдену и еще почти тысяче американцев

фото ЗакС политика МИД запретил въезд в Россию Байдену и еще почти тысяче американцев

Российский МИД опубликовал поименный список физических лиц, которым запрещается въезжать в страну. В списке из 963 фамилий, среди прочего, присутствуют президент США Джозеф Байден и его сын Хантер Байден. Все включенные в перечень имеют американское гражданство.

"Российские контрсанкции носят вынужденный характер и нацелены на то, чтобы заставить правящий американский режим, пытающийся навязать остальному миру неоколониальный "миропорядок, основанный на правилах", изменить свое поведение, признав новые геополитические реалии", - прокомментировала пресс-служба ведомства создание "стоп-листа".

Отметим, что ранее 21 мая Джозеф Байден одобрил предоставление дополнительных 40 млрд долларов Украине, на территории которой Россия ведет свою военную спецоперацию.


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