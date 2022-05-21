Байден подписал закон о предоставлении Украине 40 млрд долларов

Президент США Джозеф Байден поставил свою подпись под законопроектом о безвозмездном предоставлении дополнительных 39,8 миллиардов долларов Украине, на территории которой с 24 февраля проводится российская военная спецоперация. Об этом сообщает сайт Белого дома.

В четверг 19 мая за инициативу проголосовало подавляющее большинство членов Сената. Ее рассмотрение было отложено из-за республиканца Рэнда Пола, который усомнился в возможности проверить расходование выделенных средств в дальнейшем.

Отметим, что на прошлой неделе 500 млн евро на военную помощь Украине решил также направить Евросоюз.