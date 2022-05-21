У Гостиного двора задержали "рецидивиста" с пацифистским плакатом

Петербургские полицейские задержали активиста Александра Чиркова, который встал у Гостиного двора с плакатом, содержащим один из самых популярных пацифистских лозунгов, сообщает "ОВД-Инфо"*. Его отвезли в 28-й отдел полиции, составив протокол по статье о дискредитации Вооруженных сил (статья 20.3.3 КоАП). Как уточняет MR7, это уже второй подобный поступок Чиркова за месяц. По словам подруги задержанного, мужчина остается противником сегодняшней политики руководства РФ.

"Страшно смотреть на то, что происходит с нашей страной", - сказала она от себя лично.

По последней статистике "ОВД-Инфо"*, по статье 20.3.3 с момента ее появления в Кодексе об административных правонарушениях к юридической ответственности привлекли почти две тысячи россиян.

*Минюст внёс "ОВД-Инфо" в реестр незарегистрированных объединений - иноагентов