ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 15:32

У Гостиного двора задержали "рецидивиста" с пацифистским плакатом

фото ЗакС политика У Гостиного двора задержали "рецидивиста" с пацифистским плакатом

Петербургские полицейские задержали активиста Александра Чиркова, который встал у Гостиного двора с плакатом, содержащим один из самых популярных пацифистских лозунгов, сообщает "ОВД-Инфо"*. Его отвезли в 28-й отдел полиции, составив протокол по статье о дискредитации Вооруженных сил (статья 20.3.3 КоАП). Как уточняет MR7, это уже второй подобный поступок Чиркова за месяц. По словам подруги задержанного, мужчина остается противником сегодняшней политики руководства РФ.

"Страшно смотреть на то, что происходит с нашей страной", - сказала она от себя лично.

По последней статистике "ОВД-Инфо"*, по статье 20.3.3 с момента ее появления в Кодексе об административных правонарушениях к юридической ответственности привлекли почти две тысячи россиян.

*Минюст внёс "ОВД-Инфо" в реестр незарегистрированных объединений - иноагентов


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.







Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама