Baza: В Удмуртии бросили бутылку с горючим в здание призывного пункта

Неизвестные бросили бутылку с зажигательной смесью в призывной пункт в Удмуртии, в результате чего полностью сгорела комната резерва площадью девять квадратных метров. Об этом пишет издание Baza. Инцидент имел место в поселке Игра. Отмечается, что в помещении находились только личные вещи сотрудников учреждения.

Отметим, что попытки поджогов военкоматов в российских городах и поселках участились нынешней весной. Издание The Insider* насчитало уже тринадцать таких случаев, произошедших с начала военной спецоперации на Украине. В частности, в мае нападали на здания военкоматов в Омской, Рязанской областях, Череповце и Нижневартовске.

*Минюст внёс The Insider в реестр СМИ-иноагентов