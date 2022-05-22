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Новости 10:22

Baza: В Удмуртии бросили бутылку с горючим в здание призывного пункта

фото ЗакС политика Baza: В Удмуртии бросили бутылку с горючим в здание призывного пункта

Неизвестные бросили бутылку с зажигательной смесью в призывной пункт в Удмуртии, в результате чего  полностью сгорела комната резерва площадью девять квадратных метров. Об этом пишет издание Baza. Инцидент имел место в поселке Игра. Отмечается, что в помещении находились только личные вещи сотрудников учреждения.

Отметим, что попытки поджогов военкоматов в российских городах и поселках участились нынешней весной. Издание The Insider* насчитало уже тринадцать таких случаев, произошедших с начала военной спецоперации на Украине. В частности, в мае нападали на здания военкоматов в Омской, Рязанской областях, Череповце и Нижневартовске.

*Минюст внёс The Insider в реестр СМИ-иноагентов


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