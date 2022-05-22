В Минобрнауки высказались за участие студсоветов в управлении вузами

Директор департамента государственной молодежной политики Минобрнауки Денис Аширов высказался в пользу участия студенческого самоуправления и студсоветов к управлению вузами для возможности самореализации учащихся, сообщило 22 мая ТАСС.

"Мы понимаем насколько сейчас молодежь очень быстро хочет двигаться внутри того пространства, которое есть внутри университета. <…> [Органы студенческого самоуправления] становятся и должны [быть] сопричастными к соуправлению университетом", — заявил Аширов на форуме "Каспий 2022: пути устойчивого развития".

Также спикер отметил важность создания студенческих пространств и пространств коллективной работы "Точка кипения" для самореализации студентов. "У нас есть "Точки кипения", у нас есть еще какие-то важные объекты, которые притягивают. Важно формировать студенческое пространство внутри университета, которое было бы интересно молодому человеку", — отметил он.

Ранее стало известно о планах правительства потратить 1,5 миллиарда рублей на оценку качества подготовки студентов в IT-сфере.