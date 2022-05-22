На Красной площади задержали активиста, вышедшего поддержать арестованного главу профсоюза "Курьер"

Столичные правоохранители задержали на Красной площади мужчину, который вышел в одиночный пикет для того, чтобы поддержать пребывающего под арестом председателя профсоюза "Курьер" Кирилла Украинцева, делится "ОВД-Инфо"*.

В руках пикетчик держал плакат с требованием свободы для Украинцева.

Силовики доставили задержанного в отдел полиции "Китай-город".

Ранее главу профсоюза "Курьер" арестовали на два месяца по "дадинской" статье. В материалах его дела говорится о публикациях в социальных сетях, в которых он призывал свою аудиторию выходить на демонстрации. Судя по странице профсоюзного лидера в социальной сети "ВКонтакте", он придерживается марксистско-ленинских взглядов.

*Минюст внёс "ОВД-Инфо" в реестр незарегистрированных объединений - иноагентов