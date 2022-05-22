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Новости 14:35

На Красной площади задержали активиста, вышедшего поддержать арестованного главу профсоюза "Курьер"

фото ЗакС политика На Красной площади задержали активиста, вышедшего поддержать арестованного главу профсоюза "Курьер"

Столичные правоохранители задержали на Красной площади мужчину, который вышел в одиночный пикет для того, чтобы поддержать пребывающего под арестом председателя профсоюза "Курьер" Кирилла Украинцева, делится "ОВД-Инфо"*.

В руках пикетчик держал плакат с требованием свободы для Украинцева.

Силовики доставили задержанного в отдел полиции "Китай-город".

Ранее главу профсоюза "Курьер" арестовали на два месяца по "дадинской" статье. В материалах его дела говорится о публикациях в социальных сетях, в которых он призывал свою аудиторию выходить на демонстрации. Судя по странице профсоюзного лидера в социальной сети "ВКонтакте", он придерживается марксистско-ленинских взглядов.

*Минюст внёс "ОВД-Инфо" в реестр незарегистрированных объединений -  иноагентов


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