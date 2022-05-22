Петербургскую Ночь музеев посетили свыше 30 тысяч человек

Свыше 30 тысяч человек приобрели билеты на петербургскую Ночь музеев, делится "Фонтанка".

Всего зафиксировано порядка 90 тысяч посещений, что эквивалентно трём проходам одного человека в разные музеи.

В этом году, напомним, мероприятие состоялось в ночь на 22 мая.

Все учреждения культуры, задействованные в событии, отчитались о максимальной загруженности. По несколько свободных мест оставалось лишь в Артиллерийском, Военно-морском и Музее РЖД.

Добавим также, что ЗАКС.Ру ранее рассказывал о том, как прошло другое крупное городское мероприятие, - Книжный салон.