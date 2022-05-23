Польша досрочно разорвала соглашение на поставку российского газа

Руководство Польши приняло решение досрочно разорвать соглашение на поставку газа из России, уведомил уполномоченный правительства страны по делам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский, чьё заявление приводит РИА "Новости".

Согласно соглашению, действие которого распространяется на весь 2022 год, Польша должна получать от РФ до 10 млн кубометров газа. Власти решили его досрочно приостановить.

"13 мая правительство Матеуша Моравецкого приняло резолюцию о разрыве соглашения между правительством Польши и правительством Российской Федерации. Того соглашения, которое называют "Ямальским", которое было подписано в 1993 году. Через 30 лет можно констатировать, что газовые отношения между Польшей и Россией перестают существовать", - цитирует РИА "Новости" Наимского.

Напомним, 27 апреля "Газпром" приостановил экспорт газа в Болгарию и Польшу ввиду их нежелания платить за топливо рублями.