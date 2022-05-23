Мундепов собрались лишать полномочий за пропуск двух заседаний

Комитет Госдумы по госстроительству рекомендовал к принятию во втором чтении законопроекта о муниципальном самоуправлении (МСУ) поправки, позволяющей досрочно прекратить полномочия муниципального депутата за прогулы заседаний без уважительной причины, сообщили 23 мая "Ведомости".

Поправка была внесена авторами законопроекта об МСУ сенатором Андреем Клишасом и депутатом Госдумы Павлом Крашенинниковым. В настоящее время досрочное прекращение полномочий мундепа возможно в случае его смерти, отставки, приговора суда, лишения российского гражданства и иных причин.

По мнению юриста Антона Тимченко, причиной появления новеллы стало стремление повысить "управляемость муниципальных депутатов, дисциплину депутатского корпуса и эффективность работы представительного органа муниципального образования". При этом его коллега Олег Захаров отмечает необходимость "делать большое число исключений" из предлагаемого правила, что объясняется большим массивом депутатских обязанностей.

В свою очередь, председатель экспертного совета "Союза российских городов" Андрeй Максимoв отмечает, что до сих пор никаких санкций за неучастие мундепов в заседаниях советов не существовало, а принятие новой нормы "чревато многочисленными довыборами" в случае прогулов со стороны депутатов.

Ранее представители пяти политических партий из Петербурга направили в Госдуму предложения по поправкам к законопроекту о местном самоуправлении. Среди прочего, авторы письма предложили исключить из документа пункты об избрании главы муниципалитета по предложению регионального главы и о возможности его отстранения от должности по решению президента "в связи с утратой доверия".