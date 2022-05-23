Макарова и "Миссис Петроградский район" навестили раненных бойцов

Депутат Законодательного собрания Марина Макарова ("Единая Россия") посетила госпиталь, в котором проходят лечение и реабилитацию раненые участники военной спецоперации на Украине. Вместе с ней бойцов навестили руководители муниципалитетов "Ланское", "Аптекарский остров", "Кронверкское" и "Петровский", а также представители сообщества "Миссис Петроградский район", которое организует конкурсы красоты для замужних женщин Петроградской стороны.

"Очень важно сейчас поддержать тех, кто доблестно выполняет боевые задачи, кто сейчас далеко от своих родных, и подарить им заботу и поддержку. От всего сердца желаем скорейшего выздоровления, крепкого здоровья, сил, благополучия, уверенности в завтрашнем дне и достижения поставленных целей!" - написала Макарова на своей странице "ВКонтакте".

Напомним, до нее раненных бойцов в госпиталях навещали и другие депутаты ЗакСа, включая председателя городского парламента Александра Бельского.

Фото: vk.com/ Марина Макарова