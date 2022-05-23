На прошлой неделе петербургские дорожники заменили 60 тысяч "квадратов" проблемного дорожного покрытия

В течение прошлой недели дорожные предприятия Северной столицы заменили 60 тысяч кв. метров "проблемного дорожного покрытия", информирует пресс-служба комитета по благоустройству. На уборку улиц при этом ушло практически полтонны специального шампуня.

В период с 16 по 22 мая ямы и прочие "неисправности" дорог были устранены на Свердловской набережной, Петрозаводском шоссе, Приморском и Московском проспектах, улицах Салова и Кораблестроителей.

Параллельно рабочие отмыли 64 остановки. На некоторых меняли крыши, сетки и скамейки.

Для влажной уборки города использовали 36 тысяч кубометров воды и полтонны спецсредства для мытья. За неделю с улиц убрали 1344 кубометра мусора и 2,5 тысячи тонн смёта.

В течение понедельника, 23 мая, Северную столицу будут убирать 515 машин и 932 дворника.