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Новости 14:58

Кудрин дал полтора-два года на перестройку российской экономики с учетом санкций

фото ЗакС политика Кудрин дал полтора-два года на перестройку российской экономики с учетом санкций

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин отвел на перестройку российской экономики с учетом введенных санкций около двух лет, сообщило 23 мая ТАСС. Нынешний год чиновник назвал "сложным с точки зрения падения ВВП" и допустил возможность, что следующий год также окажется нелегким.

"Это зависит от глубины кризисных ситуаций. Они связаны с прерыванием цепочек. <…> Масштаб этих перемен пока еще проявляется. Поэтому полтора-два года — это перестройка экономики с учетом этих новых вызовов и последствий", — заявил Кудрин журналистам.

При этом глава Счетной палаты допустил, что на перестройку части инвестиционных циклов потребуется 5-10 лет. "Безусловно, продолжится работа по структурной перестройке экономики в связи с необходимостью самим производить свою продукцию. Но это уже не в течение двух лет. Это долгосрочная структурная перестройка", — отметил он.

Ранее профильный комитет Госдумы рекомендовал принять в первом чтении законопроект о лишении свободы за следование зарубежным санкциям внутри России.

Фото: Алексей Кудрин/ Telegram


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