Рассмотрение законопроекта о "Большой перемене" намечено на 7 июня

Датой рассмотрения в первом чтении законопроекта о новом детском и молодежном движении "Большая перемена" назначено на 7 июня, сообщил в понедельник ТАСС со ссылкой на главу думского комитета по молодежной политике Артема Метелева.

"Совет Госдумы только что поддержал рассмотрение в 1 чтении законопроекта о российском движении детей и молодежи "Большая перемена" 7 июня", — написал Метелев в своем Telegram-канале.

Законопроект о создании движения "Большая перемена" был внесен в Госдуму 19 мая — в столетнюю годовщину создания пионерии. Предполагается, что организация будет способствовать подготовке детей и молодежи к полноценной жизни в обществе, "включая формирование их мировоззрения на основе традиционных российских духовных и нравственных ценностей", организации их досуга и другим задачам. Членами движения смогут стать дети от шести лет, участие предполагается сугубо добровольным.